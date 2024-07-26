Хакеры из RaHDit опубликовали данные свыше 2,3 тыс. иностранцев в ВСУ
Хакерская группа «Злые русские хакеры» (RaHDit) опубликовала личные данные свыше 3,2 тыс. иностранцев, присоединившихся к Вооруженным силам Украины (ВСУ) в ходе конфликта с Россией. Об этом хакеры написали в своем телеграм-канале.
«Среди них: участник Олимпийских игр 2014 года, <...> представители французского Иностранного легиона, полярный исследователь, бывший сотрудник нацгвардии Латвии <...>, колумбийские картели», — уточнили в группировке.
В середине марта Минобороны России сообщило, что с начала военной операции на Украину прибыли 13,3 тыс. наемников. Больше всего приехали из Польши — 2960 человек. В ведомстве отметили, что, на тот момент были убиты 5962 иностранца, выступивших в конфликте на стороне ВСУ.
Минобороны регулярно сообщает об ударах по лагерям и пунктам временной дислокации наемников.
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