Хакеры из RaHDit опубликовали данные свыше 2,3 тыс. иностранцев в ВСУ

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Хакерская группа «Злые русские хакеры» (RaHDit) опубликовала личные данные свыше 3,2 тыс. иностранцев, присоединившихся к Вооруженным силам Украины (ВСУ) в ходе конфликта с Россией. Об этом хакеры написали в своем телеграм-канале.

«Среди них: участник Олимпийских игр 2014 года, <...> представители французского Иностранного легиона, полярный исследователь, бывший сотрудник нацгвардии Латвии <...>, колумбийские картели», — уточнили в группировке.

В середине марта Минобороны России сообщило, что с начала военной операции на Украину прибыли 13,3 тыс. наемников. Больше всего приехали из Польши — 2960 человек. В ведомстве отметили, что, на тот момент были убиты 5962 иностранца, выступивших в конфликте на стороне ВСУ.

Минобороны регулярно сообщает об ударах по лагерям и пунктам временной дислокации наемников.