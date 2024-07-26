Один человек погиб при взрыве на газовом предприятии в ЯНАО

Один человек погиб, восемь пострадали при взрыве в цеху переработки конденсата на предприятии в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили РЕН в региональном управлении МЧС.

В ведомстве рассказали, что у одного пострадавшего термические ожоги, троих доставили в больницу. Открытое горение ликвидировано, добавили в МЧС.

Телеграм-канал Baza пишет об одном погибшем и семи пострадавших. По его информации, инцидент произошел в 40 км от Нового Уренгоя. По предварительным данным, на предприятии взорвалась установка комплексной подготовки газа.

В начале июля на насосной станции в Волгограде прогремел взрыв. Сначала обрушилось железобетонное перекрытие, позднее обвалилась и кровля. СК сообщил о двух погибших, позднее из-под завалов извлекли тела еще двух жертв.

Следователи завели дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц — ч. 3 ст. 216 УК.