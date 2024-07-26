 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Один человек погиб при взрыве на газовом предприятии в ЯНАО

Один человек погиб, восемь пострадали при взрыве в цеху переработки конденсата на предприятии в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили РЕН в региональном управлении МЧС.

В ведомстве рассказали, что у одного пострадавшего термические ожоги, троих доставили в больницу. Открытое горение ликвидировано, добавили в МЧС.

Телеграм-канал Baza пишет об одном погибшем и семи пострадавших. По его информации, инцидент произошел в 40 км от Нового Уренгоя. По предварительным данным, на предприятии взорвалась установка комплексной подготовки газа.

Инженеру насосной станции Волгограда избрали домашний арест по делу о ЧП
Общество
Дмитрий Лебедев

В начале июля на насосной станции в Волгограде прогремел взрыв. Сначала обрушилось железобетонное перекрытие, позднее обвалилась и кровля. СК сообщил о двух погибших, позднее из-под завалов извлекли тела еще двух жертв.

Следователи завели дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц — ч. 3 ст. 216 УК.

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
 

На Солнце произошла вспышка, которая может отключить электричество на всей планете

СК сообщил о раскрытии давних преступлений с помощью новых технологий

На Украине задержали подозреваемого в убийстве Ирины Фарион

Путин и Лукашенко встретились на Валааме. Видео

Камала Харрис опубликовала первый предвыборный ролик. Видео

Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга

Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга

Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной
Теги
ЯНАО взрыв газ
Материалы по теме
На гидроцикле в Стамбуле не нашли взрывчатку
Общество
Неизвестные забаррикадировались в доме в Каспийске и пригрозили взрывом
Общество
Обвиняемый во взрыве в Москве в школе получал стипендию главы области
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 июля
EUR ЦБ: 93,17 (-1,2) Инвестиции, 25 июл, 17:18 Курс доллара на 26 июля
USD ЦБ: 85,41 (-1,14) Инвестиции, 25 июл, 17:18
В США арестовали лидера наркокартеля «Синалоа» Исмаэля «Эль Майо» СамбадуОбщество, 06:12
Один человек погиб при взрыве на газовом предприятии в ЯНАООбщество, 05:48
В Бразилии сообщили о первых жертвах лихорадки ОропушОбщество, 05:31
Axios сообщил, что выход Байдена из гонки застал штаб Трампа врасплохПолитика, 05:09
Посол Китая исключил вмешательство в выборы президента СШАПолитика, 04:55
Без снижения комфорта: как экономить на командировках с нейросетямиРБК и Millennium, 04:55
Хейли назвала Харрис «самым слабым кандидатом» от демократовПолитика, 04:19
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Обвиняемого в подрыве автомобиля в Москве доставили из Турции в РоссиюОбщество, 04:05
Глава МИД Украины исключил возможность склонить Киев к переговорамПолитика, 03:50
Подорвавшему железную дорогу под Рязанью продлили арестОбщество, 03:48
На Украине приостановили добычу угля из-за поврежденных энергоблоковОбщество, 03:09
Кулеба попросил Гонконг предотвратить обход санкций против РоссииПолитика, 02:56
В Севастополе объявили угрозу баллистических ракетПолитика, 02:44
В Кремле заявили о «непонятных сигналах» Украины по переговорамПолитика, 02:17