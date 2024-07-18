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Инженеру насосной станции Волгограда избрали домашний арест по делу о ЧП

Суд Волгограда назначил домашний арест инженеру после взрыва на насосной станции
Дмитрий Лебедев
Дмитрий Лебедев (Фото: investvoda.ru)

Главного инженера ООО «Концессии водоснабжения» Дмитрия Лебедева, который проходит подозреваемым по делу о взрыве на насосной станции в Красноармейском районе Волгограда, отправили под домашний арест до 6 сентября, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

«Учитывая, что Лебедев ранее не судим, имеет постоянное место жительства, положительно характеризуется, имеет ряд наград и поощрений, суд пришел к выводу о возможности избрания в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста с возложением ряда ограничений в целях обеспечения законопослушного поведения в период проведения предварительного расследования», — рассказали в пресс-службе. Защита просила назначить Лебедеву запрет определенных действий, поскольку его отсутствие негативно повлияет на «готовность сил и средств ООО «Концессии водоснабжения» к восстановительно-ремонтным работам и устранению аварийных ситуаций».

Главного инженера обвиняют в преступлении по ч. 3 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц). Лебедеву грозит до семи лет лишения свободы.

6 июля на канализационно-насосной станции ООО «Концессии водоснабжения» в Волгограде произошел взрыв с последующим обрушением части кровли здания. Сначала были обнаружены тела начальника смены и электрогазосварщика, а позднее, 11 и 13 июля, из-под завалов извлекли еще двоих погибших — слесарей-ремонтников станции. В СК сообщили, что поиски еще одного человека до сих пор идут, потому что глубина помещения станции составляет 15 м под землей.

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Волгоград инженер уголовное дело
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