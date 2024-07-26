Военную базу США в Ираке атаковали несколько ракет
Американская авиабаза Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой размещены военные США и других западных стран, подверглась ракетной атаке, сообщают Reuters и Shafaq News со ссылкой на источники.
По словам собеседника Shafaq News, по базе выпустили по меньшей мере две ракеты, их тип пока неизвестен. Правоохранители начали операцию, чтобы определить район запуска ракет, добавил он.
Reuters со ссылкой на двух американских чиновников пишет, что сама база не пострадала.
После начала войны Израиля и палестинской группировки ХАМАС нападения на военные базы США и силы коалиции в Ираке и Сирии участились. В конце апреля с территории Ирака по американской военной базе в аэропорту Хараб аль-Джир рядом с сирийским городом Эль-Хасаке выпустили пять ракет.
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