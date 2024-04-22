Военную базу США в Сирии атаковали ракетами и дроном

Reuters: из Ирака запустили ракеты по американской военной базе в Сирии

С территории Ирака по американской военной базе в аэропорту Хараб аль-Джир рядом с сирийским городом Эль-Хасаке выпустили пять ракет. Об этом сообщают Reuters и Shafaq News со ссылкой на источники в иракских службах безопасности.

Источник Shafaq News уточнил что некоторые выпущенные ракеты упали на территории Ирака. По данным портала, установку, из которой осуществили выпуск ракет, уничтожил американский самолет — она находилась недалеко от иракского Мосула.

Самолеты ВВС США интенсивно летают вдоль иракско-сирийской границы, отмечает Shafaq News.

Американская база также подверглась атаке дрона. Ее атаковал БПЛА одной из поддерживаемых Ираном группировок, сообщает пресс-служба Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека.

По данным пресс-службы, силы ПВО сбили беспилотник до того, как он достиг базы. В центре отметили, что это было «вторая атака такого рода менее чем за 24 часа». Первая подобная атака произошла на базе США в Дейр-эз-Зоре.

Последний раз удар по американской базе на Ближнем Востоке нанесла группировка «Исламское сопротивление Ирака». В феврале 2024 года нападению подвергся военный комплекс США в Иордании. В январе 2023 года эта база также подверглась атаке беспилотников, в результате которой погибли трое военных, около 30 получили ранения.

Президент страны Джо Байден заявил, что за атакой стоят поддерживаемые Ираном боевики, которые действуют в Сирии и Ираке. Иранские власти «поставляют оружие людям, которые это сделали», заявил Байден.

В ночь на 14 апреля 2024 года иранские власти атаковали территорию Израиля ракетами и беспилотниками. Нападение стало ответом Тегерана на авиаудар израильской армии по иранскому посольству в сирийском Дамаске. По Израилю запустили сотни дронов и десятки ракет. 19 апреля Израиль ответил Ирану ударом беспилотников.