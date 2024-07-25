Суд арестовал повара в Москве по делу о массовом отравлении шаурмой
Суд в Москве арестовал 24-летнего мужчину, который готовил и продавал шаурму в кафе «Бистро» на севере столицы. Об этом сообщила пресс-служба московской прокуратуры.
«С учетом позиции Бабушкинской межрайонной прокуратуры обвиняемый заключен под стражу», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, фигурант работал в точке общественного питания на улице Клязьминская, где изготавливал и продавал шаурму. В мясе, из которого он готовил, были обнаружены патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы. Мясо было куплено индивидуальным предпринимателем, на которого оформлено заведение.
«Обвиняемый осуществлял трудовую деятельность без медицинской книжки, оказывая с соучастниками услуги по приготовлению продуктов питания населению, не отвечающие требованиям безопасности», — уточнили в прокуратуре.
Продавцу предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, — п. «а» ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса. Свою вину мужчина не признал.
15 июля в больницы Москвы с признаками пищевого отравления обратились 15 человек в возрасте от 21 года до 44 лет — постояльцы одного из хостелов на Дмитровском шоссе. Все они ели шаурму из ближайшей палатки. Им поставили диагноз — сальмонеллез.
Через несколько дней число пострадавших выросло до 24. Позже силовики задержали 42-летнего владельца точки быстрого питания. Суд заключил мужчину под домашний арест. Свою вину он не признал.
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