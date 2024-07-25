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Общество ,  
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Виновного в ДТП с сыном губернатора Саратовской области задержали

Фото: sarprok / Telegram
Фото: sarprok / Telegram

Полиция задержала 19-летнего водителя машины, в которой находился погибший сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

«Следователем ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области 19-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» задержан в рамках ст. 91 УПК России для дальнейшего избрания меры пресечения», — говорится в сообщении.

Был задержан 19-летний Амир Рахматулин, отмечают «СарИнформ» и «Взгляд-инфо». Он учится в Вавиловском университете. Во время аварии Рахматулин был за рулем «Лады», рядом с ним на переднем сиденье находился сын саратовского губернатора 17-летний Иван Бусаргин.

Рахматулин получил сотрясение мозга и попал в больницу. Бусаргин погиб. Также погиб их общий друг, 19-летний молодой человек. Еще один 19-летний пассажир получил тяжелые травмы. Все ребята интересовались стритрейсерством.

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Роман Бусаргин

ДТП произошло 22 июля на улице Соколовая в Саратове. Водитель черной «Лады» не справился с управлением, столкнулся с грузовиком MAN, после этого легковушку отбросило в Lada Granta белого цвета.

МВД завело дело о нарушении правил дорожного движения, которое привело к смерти двух человек, — ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса. Статья предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

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