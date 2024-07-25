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Военная операция на Украине ,  
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ВСУ атаковали тягач, грузовик и легковушку под Шебекино

Гладков рассказал о трех поврежденных ВСУ машинах в районе Шебекино
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Paula Bronstein / Getty Images
Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Украинские силы атаковали три транспортных средства в Шебекинском городском округе, один автомобиль сгорел полностью. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Тягач с полуприцепом был поврежден после удара боеприпаса на дороге Шебекино — Волоконовка. В селе Вознесеновка украинский беспилотник атаковал грузовую «ГАЗель», автомобиль получил повреждения. Еще один дрон совершил атаку на легковой автомобиль в селе Терезовка.

«Предварительно, никто не пострадал», — уточнил Гладков.

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Фото:Яндекс.Карты

Утром Шебекино вновь подверглось обстрелу ВСУ. Один мужчина погиб от полученных ранений, еще два мирных жителя пострадали. Кроме того, как рассказал белгородский губернатор, были повреждены два многоквартирных дома, помещения на территории промышленного предприятия и коммерческий объект.

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Белгородская область Шебекино Вячеслав Гладков ВСУ Украина
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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