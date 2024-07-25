ВСУ атаковали тягач, грузовик и легковушку под Шебекино

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Украинские силы атаковали три транспортных средства в Шебекинском городском округе, один автомобиль сгорел полностью. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Тягач с полуприцепом был поврежден после удара боеприпаса на дороге Шебекино — Волоконовка. В селе Вознесеновка украинский беспилотник атаковал грузовую «ГАЗель», автомобиль получил повреждения. Еще один дрон совершил атаку на легковой автомобиль в селе Терезовка.

«Предварительно, никто не пострадал», — уточнил Гладков.

Утром Шебекино вновь подверглось обстрелу ВСУ. Один мужчина погиб от полученных ранений, еще два мирных жителя пострадали. Кроме того, как рассказал белгородский губернатор, были повреждены два многоквартирных дома, помещения на территории промышленного предприятия и коммерческий объект.