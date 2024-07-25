В Шебекино один человек погиб и двое пострадали при обстреле ВСУ
Город Шебекино в Белгородской области подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), один человек погиб, еще двое пострадали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«От полученных ранений мужчина скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи. <...> Пострадали два мирных жителя. Бойцы территориальной самообороны доставили их в Шебекинскую ЦРБ», — уточнил Гладков.
По словам губернатора, пострадавшие будут проходить лечение амбулаторно. При обстреле два многоквартирных дома получили повреждения. В одном из них повреждены остекление и фасад, во втором — пробита кровля в результате прямого попадания снаряда. Повреждения получили производственные помещения на территории промышленного предприятия.
Власти приграничной Белгородской области ежедневно сообщают об обстрелах и атаках дронов со стороны Вооруженных сил Украины.
В ночь на 25 июля система ПВО сбила над Белгородской областью украинский беспилотник. Никто не пострадал, но после падения обломков дрона загорелась сухая трава.
МИД Украины уточнил слова Кулебы о готовности к переговорам с Россией
На Солнце произошла вспышка, которая может отключить электричество на всей планете
Песков заявил, что готовность Украины к переговорам «идет в унисон» с позицией России
Потребление алкоголя в России сократилось на 43%, заявила Голикова
Ученые призвали Володина не принимать закон о сплошных рубках на Байкале
СК предложил заместить трудовых мигрантов гражданами России
Путин поручил заняться переездом госкомпаний из Москвы в регионы
Бакальчук рассказала РБК свою версию конфликта с супругом. Главное
Алексей Миранчук перейдет в американский футбольный клуб. Подробности