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Военная операция на Украине ,  
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В Шебекино один человек погиб и двое пострадали при обстреле ВСУ

Губернатор Гладков: при обстреле ВСУ погиб один человек и двое пострадали
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Vvgladkov / Telegram
Фото: Vvgladkov / Telegram

Город Шебекино в Белгородской области подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), один человек погиб, еще двое пострадали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«От полученных ранений мужчина скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи. <...> Пострадали два мирных жителя. Бойцы территориальной самообороны доставили их в Шебекинскую ЦРБ», — уточнил Гладков.

По словам губернатора, пострадавшие будут проходить лечение амбулаторно. При обстреле два многоквартирных дома получили повреждения. В одном из них повреждены остекление и фасад, во втором — пробита кровля в результате прямого попадания снаряда. Повреждения получили производственные помещения на территории промышленного предприятия.

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Белгородская область Шебекино Вячеслав Гладков обстрел Украина
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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