Губернатор Гладков: при обстреле ВСУ погиб один человек и двое пострадали

В Шебекино один человек погиб и двое пострадали при обстреле ВСУ

Фото: Vvgladkov / Telegram

Город Шебекино в Белгородской области подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), один человек погиб, еще двое пострадали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«От полученных ранений мужчина скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи. <...> Пострадали два мирных жителя. Бойцы территориальной самообороны доставили их в Шебекинскую ЦРБ», — уточнил Гладков.

По словам губернатора, пострадавшие будут проходить лечение амбулаторно. При обстреле два многоквартирных дома получили повреждения. В одном из них повреждены остекление и фасад, во втором — пробита кровля в результате прямого попадания снаряда. Повреждения получили производственные помещения на территории промышленного предприятия.

Власти приграничной Белгородской области ежедневно сообщают об обстрелах и атаках дронов со стороны Вооруженных сил Украины.

В ночь на 25 июля система ПВО сбила над Белгородской областью украинский беспилотник. Никто не пострадал, но после падения обломков дрона загорелась сухая трава.