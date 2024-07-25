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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил о раненом при атаке дрона жителе села Новое

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство возле частного дома в селе Новое Волоконовского района Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«В результате атаки пострадал мирный житель, который находился во дворе», — говорится в публикации.

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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Мужчина получил минно-взрывную травму, а также осколочные ранения поясницы и грудной клетки. Его доставили в Валуйскую центральную районную больницу, пострадавшему оказывают медицинскую помощь, уточнил губернатор.

В результате атаки дрона повреждения также получил легковой автомобиль.

После начала специальной военной операции Белгородская область и ряд других российских регионов регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины. Так, 25 июля украинские беспилотники атаковали два поселка в Белгородской области. В результате в поселке Октябрьский пострадал мирный житель, а в поселке Малиновка дрон упал рядом с социальным объектом.

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Персоны
Вячеслав Гладков беспилотники Белгородская область атака пострадавший
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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