Гладков сообщил о раненом при атаке дрона жителе села Новое

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Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство возле частного дома в селе Новое Волоконовского района Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«В результате атаки пострадал мирный житель, который находился во дворе», — говорится в публикации.

Мужчина получил минно-взрывную травму, а также осколочные ранения поясницы и грудной клетки. Его доставили в Валуйскую центральную районную больницу, пострадавшему оказывают медицинскую помощь, уточнил губернатор.

В результате атаки дрона повреждения также получил легковой автомобиль.

После начала специальной военной операции Белгородская область и ряд других российских регионов регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины. Так, 25 июля украинские беспилотники атаковали два поселка в Белгородской области. В результате в поселке Октябрьский пострадал мирный житель, а в поселке Малиновка дрон упал рядом с социальным объектом.