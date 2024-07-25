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Общество ,  
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На юго-востоке Москвы мужчина пытался украсть младенца из рук матери

На юго-востоке Москвы мужчина пытался украсть младенца из рук матери
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Неизвестный пытался украсть ребенка из рук матери на детской площадке в Ферганском проезде на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Следственного комитета.

Пытаясь скрыться от преследовавшего его очевидца, мужчина бросил ребенка на землю. Злоумышленника позже задержали.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «в» и «д» части 2 статьи 126 УК (похищение человека). Санкция статьи в это части предполагает до 12 лет лишения свободы.

По данным следствия, фигурант — мужчина 1997 года рождения — напал на ранее незнакомую ему женщину и ее ребенка 2024 года рождения. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

«Его привлечение к уголовной ответственности <...> на контроле в прокуратуре», — заявили в пресс-службе надзорного ведомства.

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Фото:Никита Попов / РБК

По данным телеграм-канала Baza, задержанным оказался ранее судимый за мошенничество Алексей Кириченко. В момент похищения он находился в нетрезвом состоянии.

Бросив ребенка на землю, Кириченко причинил девочке множественные телесные повреждения. Младенца госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Врачи также диагностировали у нее ушиб грудной клетки, множественные ссадины и синяки.

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Фото:Никита Попов / РБК

В июне суд в Нижегородской области приговорил за убийство 9-летней девочки жителя Богородского района к пожизненному заключению с отбыванием наказания в колонии особого режима.

Следствием и судом было установлено, что мужчина похитил ребенка с детской площадки, вывез в безлюдное место, задушил и спрятал тело. Обвиняемый свою вину не признал, но суд признал доказательства, собранные отделом по расследованию особо важных дел регионального управления Следственного комитета, достаточными для вынесения приговора.

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