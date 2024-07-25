Россиянам дадут четыре выходных по случаю Дня России в 2025 году

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

На День России, который отмечается ежегодно 12 июня, россияне в следующем году смогут отдыхать на протяжении четырех дней, сообщили РБК в пресс-службе Минтруда.

Министр труда и соцзащиты Антон Котяков пояснил, что в 2025 году выпадет по четыре выходных дня на майские праздники — в начале месяца и в честь Дня Победы. «Еще четыре дня подряд граждане смогут отдохнуть в июне», — отметил Котяков. Новогодние каникулы в период 2025–2026 годов начнутся с 31 декабря, добавил он.

Выходные по случаю Дня России продлятся с 12 по 15 июня.

В Минтруде перенос праздников в 2025 году объяснили необходимостью установить баланс между отдыхом и рабочими буднями. Кроме того, в министерстве предложили перенести следующие дни отдыха: с 23 февраля (воскресенье) на 8 мая (четверг), с 8 марта (суббота) на 13 июня (пятница) и с 1 ноября (суббота) на 3 ноября (понедельник).

По словам Котякова, изменение графика выходных дней необходимо, чтобы дать россиянам возможность использовать их «оптимальным образом».