Россиянам дадут четыре выходных по случаю Дня России в 2025 году
На День России, который отмечается ежегодно 12 июня, россияне в следующем году смогут отдыхать на протяжении четырех дней, сообщили РБК в пресс-службе Минтруда.
Министр труда и соцзащиты Антон Котяков пояснил, что в 2025 году выпадет по четыре выходных дня на майские праздники — в начале месяца и в честь Дня Победы. «Еще четыре дня подряд граждане смогут отдохнуть в июне», — отметил Котяков. Новогодние каникулы в период 2025–2026 годов начнутся с 31 декабря, добавил он.
Выходные по случаю Дня России продлятся с 12 по 15 июня.
В Минтруде перенос праздников в 2025 году объяснили необходимостью установить баланс между отдыхом и рабочими буднями. Кроме того, в министерстве предложили перенести следующие дни отдыха: с 23 февраля (воскресенье) на 8 мая (четверг), с 8 марта (суббота) на 13 июня (пятница) и с 1 ноября (суббота) на 3 ноября (понедельник).
По словам Котякова, изменение графика выходных дней необходимо, чтобы дать россиянам возможность использовать их «оптимальным образом».
Байден в обращении к нации объяснил решение выйти из президентской гонки
На Солнце произошла вспышка, которая может отключить электричество на всей планете
Банки Средней Азии стали чаще отказывать в платежах бизнесу из России
Потребление алкоголя в России сократилось на 43%, заявила Голикова
У побережья Филиппин затонул танкер с 1,4 млн л мазута. Видео
NBC узнал о смене позиции Обамы по поддержке Харрис
Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга
Подготовлен законопроект о биткоине в качестве резервного актива для ФРС
Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной