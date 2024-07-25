В Минтруде объяснили перенос праздников в 2025 году

Антон Котяков (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Проект нормативного акта Минтруда на 2025 год, который подразумевает перенос выходных дней, совпадающих с праздниками, связан с необходимостью установить баланс между отдыхом и рабочими буднями, рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

«В 2025 году субботу, 4 января, предлагаем перенести на пятницу, 2 мая, а 5 января — на среду, 31 декабря», — сказал министр. По его словам, новогодние каникулы продлятся 11 дней.

«На майские праздники в 2025 году выпадет по четыре выходных дня: в начале месяца и в честь Дня Победы. Еще четыре дня подряд граждане смогут отдохнуть в июне», — отметил Котяков. Новогодние каникулы в период 2025–2026 годов начнутся с 31 декабря, добавил он.

Кроме того, в министерстве предложили перенести следующие дни отдыха:

с 23 февраля (воскресенье) на 8 мая (четверг),

с 8 марта (суббота) на 13 июня (пятница),

с 1 ноября (суббота) на 3 ноября (понедельник).

По словам Котякова, изменение графика выходных дней необходимо, чтобы дать россиянам возможность использовать их «оптимальным образом» и продлевать. «Например, выпавшие на выходные дни новогодние каникулы прибавляются к другим праздничным дням», — сказал министр.

25 июля Минтруд опубликовал график праздничных дней на 2025 год. Министерство предложило сделать выходными следующие даты: