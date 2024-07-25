Минтруд рассказал о графике праздников в 2025 году
На майских праздниках в 2025 году россияне будут отдыхать с 1 по 4 мая и с 9 по 11 мая, новогодние выходные продлятся 11 дней — с 29 декабря текущего года по 8 января, следует из проекта Минтруда.
Ведомство предложило установить праздничными днями в 2025 году:
- 1-7 января (при этом новогодние праздники начнутся с 29 декабря 2024 года);
- 22-23 февраля;
- 8-9 марта;
- 1-4 мая;
- 8-11 мая;
- 12-15 июня;
- 2-4 ноября;
- 31 декабря.
Следующие новогодние праздники ведомство предлагает установить с 31 декабря 2025 года по 8 января 2026 года.
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