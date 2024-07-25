Минтруд: россияне в 2025 году на новогодние праздники будут отдыхать 11 дней

Минтруд рассказал о графике праздников в 2025 году

Фото: Минтруд России

На майских праздниках в 2025 году россияне будут отдыхать с 1 по 4 мая и с 9 по 11 мая, новогодние выходные продлятся 11 дней — с 29 декабря текущего года по 8 января, следует из проекта Минтруда.

Ведомство предложило установить праздничными днями в 2025 году:

1-7 января (при этом новогодние праздники начнутся с 29 декабря 2024 года);

22-23 февраля;

8-9 марта;

1-4 мая;

8-11 мая;

12-15 июня;

2-4 ноября;

31 декабря.

Следующие новогодние праздники ведомство предлагает установить с 31 декабря 2025 года по 8 января 2026 года.

Материал дополняется