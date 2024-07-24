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Общество ,  
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В Махачкале задержали второго аниматора по делу о пожаре в квест-комнате

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Оперативники задержали второго аниматора квест-парка в Махачкале, где при пожаре погибли две девушки, сообщило следственное управление Следственного комитета по Дагестану.

«По подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, во время проведения квеста в развлекательном заведении в Махачкале, в результате чего две девушки погибли, и один местный житель получил ожоги, задержан второй аниматор», — говорится в сообщении.

Аниматор уже допрошен в качестве подозреваемого, скоро суд рассмотрит ходатайство следствия о помещении его под стражу на период расследования дела, добавили в управлении.

Кадры из помещения квеста в Махачкале, где сгорели две девушки
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Накануне сообщалось о задержании 18-летнего сотрудника парка, который рассказал, что поджег перчатку, используемую при проведении игры, но не рассчитал количество горючего, поэтому бросил перчатку на пол, где находилась емкость с бензином. Топливо вспыхнуло, начался пожар. Две девушки, участвовавшие в квесте, погибли, еще один мужчина получил ожоги. По данным SHOT, у него обожжено 50% тела, он находится в реанимации.

Дело расследуется по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

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