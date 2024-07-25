Лавров пообещал индонезийской коллеге прислать брошь как у Захаровой

Фото: MariaVladimirovnaZakharova / Telegram

Глава российского МИДа Сергей Лавров пообещал индонезийской коллеге Ретно Марсуди прислать из Москвы брошь как у официального представителя ведомства Марии Захаровой, сообщает ТАСС.

Во время переговоров в Лаосе Марсуди сказала Захаровой, что ей нравится ее брошь. «Пришлите мне такую», — попросила индонезийский дипломат.

«По русской традиции, если кому-то что-то понравилось, то мы сразу это даем», — ответил Лавров.

Оказалось, что украшение в виде большого черного цветка пришито к одежде Захаровой. Тогда глава российского внешнеполитического ведомства пообещал прислать аксессуар из Москвы.

«Брошь со мной. Я бы отдала, но она пришита. Как вернемся, подберем достойную [замену] и с огромным удовольствием и неизменным уважением отправим в Индонезию», — подтвердила Захарова в своем телеграм-канале.

Лавров находится в Лаосе для участия в ежегодных министерских встречах по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Во Вьентьян он прибыл 25 июля. Ранее министр неформально пообщался с коллегой из Брунея — министры пошутили о «гендерном имбалансе» в брунейской делегации.