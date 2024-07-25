 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Лавров пообещал индонезийской коллеге прислать брошь как у Захаровой

Фото: MariaVladimirovnaZakharova / Telegram
Фото: MariaVladimirovnaZakharova / Telegram

Глава российского МИДа Сергей Лавров пообещал индонезийской коллеге Ретно Марсуди прислать из Москвы брошь как у официального представителя ведомства Марии Захаровой, сообщает ТАСС.

Во время переговоров в Лаосе Марсуди сказала Захаровой, что ей нравится ее брошь. «Пришлите мне такую», — попросила индонезийский дипломат.

«По русской традиции, если кому-то что-то понравилось, то мы сразу это даем», — ответил Лавров.

Лавров пошутил о «гендерном имбалансе» делегации Брунея
Политика
Сергей Лавров (слева) и&nbsp;Эриван Юсоф

Оказалось, что украшение в виде большого черного цветка пришито к одежде Захаровой. Тогда глава российского внешнеполитического ведомства пообещал прислать аксессуар из Москвы.

«Брошь со мной. Я бы отдала, но она пришита. Как вернемся, подберем достойную [замену] и с огромным удовольствием и неизменным уважением отправим в Индонезию», — подтвердила Захарова в своем телеграм-канале.

Лавров находится в Лаосе для участия в ежегодных министерских встречах по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Во Вьентьян он прибыл 25 июля. Ранее министр неформально пообщался с коллегой из Брунея — министры пошутили о «гендерном имбалансе» в брунейской делегации.

Байден в обращении к нации объяснил решение выйти из президентской гонки

На Солнце произошла вспышка, которая может отключить электричество на всей планете

Банки Средней Азии стали чаще отказывать в платежах бизнесу из России

Потребление алкоголя в России сократилось на 43%, заявила Голикова

У побережья Филиппин затонул танкер с 1,4 млн л мазута. Видео

NBC узнал о смене позиции Обамы по поддержке Харрис

Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга

Подготовлен законопроект о биткоине в качестве резервного актива для ФРС

Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной
Теги
Персоны
Лавров Мария Захарова МИД Индонезия Лаос брошь подарок
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Материалы по теме
Лавров пошутил о «гендерном имбалансе» делегации Брунея
Политика
Лавров прибыл в Лаос для участия во встречах по линии АСЕАН
Политика
Захарова заявила об отсутствии запросов от США на встречу с Лавровым
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 июля
EUR ЦБ: 94,38 (-1,08) Инвестиции, 24 июл, 18:13 Курс доллара на 25 июля
USD ЦБ: 86,55 (-0,75) Инвестиции, 24 июл, 18:13
Очень маленький мир: каковы пределы у миниатюризации жизни РБК и Сбер, 14:58
Госпогранслужба Украины нашла тело беглеца на границе с Румынией Политика, 14:55
Шольц исключил решения, приводящие к эскалации конфликта России и НАТО Политика, 14:54
СК предложил новый способ борьбы с «резиновыми» квартирами Недвижимость, 14:50
CrowdStrike отправила сотрудникам по $10 из-за переработок во время сбоя Технологии и медиа, 14:48
В МВД начали проверку по факту кражи моста в Рязанской области Общество, 14:46
Вологодский губернатор перешел на английский во время совещания. Видео Политика, 14:45
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Москве случайно поймали боевика «Джебхат ан-Нусры» Общество, 14:37
На Олимпиаде в Париже установили первый мировой рекорд Спорт, 14:30
С гарантией, но без поддержки: в Россию прибыли новые BMW, Audi и Volvo Авто, 14:29
«Спартак» объявил о переходе аргентинского полузащитника Спорт, 14:28
СК сообщил о раскрытии давних преступлений с помощью новых технологий Общество, 14:28
Суд продлил срок задержания второго аниматора квест-парка в Махачкале Общество, 14:26
Как контролировать сотрудников, если вы строите организацию будущего Pro, 14:23