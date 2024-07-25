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Политика ,  
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Лавров прибыл в Лаос для участия во встречах по линии АСЕАН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в столицу Лаоса Вьентьян, сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Глава российского МИДа примет участие в ежегодных министерских встречах по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

В ходе переговоров 26 июля стороны обсудят сотрудничество в рамках пятилетнего Комплексного плана действий по реализации стратегического партнерства Россия-АСЕАН, который одобрили в 2021 году.

По итогу переговоров министров стран объединения будет принято заявление по укреплению регионального сотрудничества в области безопасности паромного сообщения, планы по противодействию терроризму и транснациональной преступности и ряд других документов.

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Фото:Annice Lyn / Getty Images

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии была основана в 1967 году, в нее входят Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Россия, США, Индия, Китай и несколько других стран обладают статусом диалогового партнера интеграционного блока.

В 2024 году отмечается 20-летие присоединения Москвы к одному из основополагающих документов АСЕНА — Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии, отметили в МИД России. По данным ведомства, в 2023 году товарооборот России со странами ассоциации вырос на 14,6% до почти $22 млрд. Общая сумма российских инвестиций в Юго-Восточной Азии составила $11,5 млрд.

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Сергей Лавров

Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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