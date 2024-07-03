В Петербурге умерла брошенная без присмотра на два часа четырехмесячная девочка

В Петербурге умер младенец, брошенный без присмотра дома на два часа

Фото: Никита Попов / РБК

Младенец умер в одном из домов на улице Антонова-Овсеенко в Невском районе Петербурга, родители оставили девочку без присмотра в квартире как минимум на два часа. Об этом сообщают «Фонтанка» и «78».

Ребенку было четыре месяца, пишут издание и телеканал. Следов насильственной смерти на теле не было.

По данным «78», в полицию 2 июля обратилась диспетчер скорой. Полицейские приехали на место и нашли мертвую девочку. «Фонтанка» пишет, что вечером того дня в квартиру на вызов прибыли медики, которые констатировали смерть ребенка.

Полиция установила, что родители девочки оставили ее без присмотра как минимум на два часа. Как сообщает «78», в день смерти младенца его мать ушла пить к подруге, оставив рядом с ребенком видеоняню. Женщина подключила устройство к телефону и вернулась домой, когда получила вибросигнал. Однако к тому моменту ее дочь была уже мертва.

Обоих родителей — 30-летнюю мать и 36-летнего отца — задержали в состоянии опьянения, пишут издание и телеканал.

РБК обратился за комментарием в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.