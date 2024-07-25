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Отравившего родителей жителя Балашихи заподозрили в серии преступлений

Отравившего родителей жителя Балашихи заподозрили в серии преступлений
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Жителя подмосковной Балашихи, которого обвинили в покушении на убийство матери и отчима, подозревают в серии отравлений. Об этом сообщила пресс-служба главка Следственного комитета России по региону.

25-летнего местного жителя задержали 19 июля по подозрению в отравлении родителей. Следствие установило, что с января по июнь 2024 года он подсыпал в продукты общего пользования сильнодействующие химические вещества, употребление которых приводит к летальному исходу.

После ухудшения самочувствия мать и отчим мужчины обратились в больницу, но врачи не назвали причины проблем со здоровьем. Тогда они обратились в следственный отдел. Судмедэкспертиза выявила опасные химические элементы и соединения в продуктах питания, а установленная в квартире камера видеонаблюдения зафиксировала, как сын потерпевшей подсыпал в еду яд.

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На допросе мужчина признался в содеянном. Ему было предъявлено обвинение в покушении на убийство матери и отчима (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК).

25 июля в СК сообщили, что в отношении отравителя из Балашихи возбуждено еще одно уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК). Тот признался, что отравил своего друга таким же способом в феврале 2024 года — угостил отравленным ягодным морсом.

Кроме того, сейчас мужчину проверяют на причастность к отравлениям еще пяти человек из его окружения, из которых один погиб.

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В 2023 году в Москве раскрыли серию смертельных отравлений на столичных вокзалах и в пригородных поездах более чем 15-летней давности.

Следователи изучили более 45 архивных уголовных дел и установили, что 22 человека умерли от отравления одним веществом — нейролептиком, который был ограничен в обороте и применялся для лечения психически больных. Они вышли на 36-летнего уроженца Владивостока, ранее уже осужденного за серию отравлений. Свою вину тот признал.

По данным следствия, с октября 2007 по январь 2009 года обвиняемый подсаживался к пассажирам на московских вокзалах и в электричках Курского и Казанского направлений и во время разговора, отвлекая внимание, подмешивал собеседникам в алкогольные напитки психотропный препарат. Когда те теряли сознание, он забирал деньги и другие ценности, после чего скрывался. Все жертвы грабителя впоследствии умерли от острого отравления.

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Теги
Балашиха отравление уголовное дело погибшие
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