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Политика ,  
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В Кремле не стали отвечать на вопрос о встрече глав Сирии и Турции

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, обсуждалась ли при общении Владимира Путина и сирийского лидера Башара Асада возможная встреча последнего с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в России, сообщает «Интерфакс».

При этом в Кремле подтвердили, что на встрече Путин и Асад обсуждали ситуацию в регионе «в широком контексте».

23 июля турецкая газета Daily Sabah со ссылкой на источник заявила, что первая с 2011 года встреча президента Турции Эрдогана с Асадом может состояться в Москве в августе, посредником в переговорах может выступить Путин.

Однако в тот же день ANKA со ссылкой на высокопоставленного представителя турецкого МИДа сообщила, что эта информация не соответствует действительности. В то же время Эрдоган заявил о готовности пригласить Асада в Турцию в любое время.

Песков заявил, что Россия, как и другие страны, заинтересована в налаживании отношений Турции и Сирии, и подчеркнул, что это очень важно для всего региона.

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Владимир Путин и Башар Асад

Асад прилетел в Москву 24 июля. Он назвал весьма важными переговоры с Путиным о возможных перспективах и сценариях событий в мире в целом и в Евразийском регионе. Российский лидер отметил, что ситуация на Ближнем Востоке имеет тенденцию к обострению и напрямую затрагивает Сирию.

Предыдущий визит Асада в Россию состоялся 15 марта 2023 года, тогда в ходе встречи с Путиным президент Сирии поддержал проведение военной операции на Украине.

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Теги
Сирия Реджеп Тайип Эрдоган Башар Асад Владимир Путин Кремль
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