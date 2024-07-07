Эрдоган заявил о готовности пригласить Асада в Турцию в любое время

Президент Турции рассчитывает, что приглашение позволит «довести турецко-сирийские отношения до того же уровня, что был в прошлом»

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пригласит сирийского коллегу Башара Асада в Анкару для восстановления отношений, это может произойти «в любое время». Его слова приводит NTV Haber.

«Как только Башар Асад сделает шаг в сторону улучшения отношений с Турцией, мы применим такой же подход по отношению к нему», — отметил Эрдоган.

Он рассчитывает, что это приглашение позволит «довести турецко-сирийские отношения до того же уровня, что был в прошлом».

На этой неделе газета Türkiye со ссылкой на источники писала, что первая за 13 лет встреча турецкого и сирийского президентов может состояться в России в сентябре этого года. Среди других возможных мест для переговоров назывались страны Персидского залива.

Турецкий лидер тогда же заявил, что готов пригласить Владимира Путина и Асада, чтобы начать процесс нормализации отношений с Дамаском. В декабре 2022 года Эрдоган уже предлагал Путину провести трехсторонние переговоры, и тот, по его словам, «воспринял инициативу положительно».