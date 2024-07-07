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Политика ,  
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Эрдоган заявил о готовности пригласить Асада в Турцию в любое время

Президент Турции рассчитывает, что приглашение позволит «довести турецко-сирийские отношения до того же уровня, что был в прошлом»
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пригласит сирийского коллегу Башара Асада в Анкару для восстановления отношений, это может произойти «в любое время». Его слова приводит NTV Haber.

«Как только Башар Асад сделает шаг в сторону улучшения отношений с Турцией, мы применим такой же подход по отношению к нему», — отметил Эрдоган.

Он рассчитывает, что это приглашение позволит «довести турецко-сирийские отношения до того же уровня, что был в прошлом».

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На этой неделе газета Türkiye со ссылкой на источники писала, что первая за 13 лет встреча турецкого и сирийского президентов может состояться в России в сентябре этого года. Среди других возможных мест для переговоров назывались страны Персидского залива.

Турецкий лидер тогда же заявил, что готов пригласить Владимира Путина и Асада, чтобы начать процесс нормализации отношений с Дамаском. В декабре 2022 года Эрдоган уже предлагал Путину провести трехсторонние переговоры, и тот, по его словам, «воспринял инициативу положительно».

С начала гражданской войны в Сирии отношения между Сирией и Турцией значительно ухудшились в связи с массовым наплывом беженцев из Сирии в Турцию, а также поддержкой Анкарой сепаратистов из «Свободной сирийской армии» (ССА). В ноябре 2011 года Эрдоган присоединился к требованию западных стран об отставке Асада с поста президента, сравнив подавление протестующих в Дамаске сирийскими силовиками с тактикой нацистской Германии.

Напряженность между Сирией и Турцией значительно обострилась после того, как сирийские войска сбили турецкий истребитель в июне 2012 года, а в октябре 2012 года вспыхнули пограничные столкновения. В том же году страны разорвали дипотношения.

В августе 2016 года армия Турции начала прямое военное вмешательство в конфликт в Сирии, объявив о начале операции «Щит Евфрата». Ее целью власти заявляли борьбу с исламистами ИГ (запрещенная в России террористическая организация), однако в ходе операции ее задачи менялись. Операция продлилась семь месяцев, и, хотя не достигла видимых результатов, о ее успешном завершении отчитался СНБ Турции.

Асад неоднократно обвинял турецкие власти во вмешательстве во внутренние дела, а также в поддержке террористов на территории Сирии. Условиями для встречи с Эрдоганом в 2023 году он называл полный вывод турецких войск с территории республики.

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Персоны
Елена Чернышова
Реджеп Тайип Эрдоган Башар Асад нормализация отношений Турция Сирия
Эрдоган Реджеп Тайип фото

Эрдоган Реджеп Тайип

политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
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