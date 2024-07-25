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Военная операция на Украине ,  
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Следователи обнаружили 47 тел мирных жителей в Авдеевке с начала года

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Следователи с начала года обнаружили в Авдеевке 47 тел мирных жителей, из них удалось опознать 24, сообщил «РИА Новости» руководитель отдела криминалистики главка Следственного комитета в Донецкой народной республике (ДНР).

«В истекшем периоде 2024 года проведено 38 осмотров мест происшествий, обнаружено 47 трупов погибших в результате проведения боевых действий, это все мирные граждане», — сказал руководитель отдела, имя которого агентство не приводит.

Как отметил собеседник «РИА Новости», город разрушен настолько, что для поиска погибших приходится привлекать тяжелую технику. В ведомство регулярно обращаются родственники пропавших без вести жителей, у всех берут генетический материал для идентификации.

В Авдеевке обнаружили схрон ВСУ с иностранным оружием
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Авдеевка расположена в 10 км к северу от Донецка. Интенсивные бои за город шли с октября 2023 года. Экс-глава Минобороны Сергей Шойгу доложил российскому президенту о взятии Авдеевки под контроль российскими войсками 17 февраля. После этого российские войска продолжили наступление к западу и северу от города.

В июле в районе Авдеевки обнаружили украинскую лабораторию для производства отравляющих веществ. Там нашли пробирки с цианидом натрия (натриевая соль синильной кислоты), серной кислотой и следами цианид-анионов. По словам начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, такая лаборатория может производить не менее 3 кг отравляющих веществ в сутки, в то время как летальная ингаляционная доза для человека — 70–80 мг.

Также в июле в Авдеевке Федеральная служба безопасности (ФСБ) обнаружила схрон с иностранным вооружением и боеприпасами, оставленный украинскими войсками при отступлении. Во время осмотра были обнаружены два гранатомета: Socrat шведского производства и M72A6 американского производства, а также 29 выстрелов ПГ-9.

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Теги
Украина Авдеевка следком ДНР
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