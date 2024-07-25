Киевские власти сообщили о работе ПВО
В Киевской области работает система противовоздушной обороны, сообщила пресс-служба областной военной администрации (ОВА) в телеграм-канале.
По информации властей региона, в воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Сигнал воздушной тревоги работает в области и Киеве. Жителей региона просят оставаться в укрытиях.
В городской администрации отметили, что ПВО работает на подступах к городу.
На 3:50 предупреждение о воздушной опасности действовало также в соседних с Киевской Житомирской, Винницкой, Черкасской областях, а также в некоторых других регионах центральной, южной и восточной Украины.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Последний раз воздушную тревогу в Киеве объявляли днем 24 июля. В ночь на 20 июля в областном центре прогремели взрывы.
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