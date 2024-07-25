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Выборы президента США ,  
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Антонов назвал выпады ФБР против России попыткой оправдать свои провалы

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Выборы президента США
Анатолий Антонов
Анатолий Антонов (Фото: EmbUSA / Telegram)

Москва отвергает обвинения директора ФБР Криса Рея о вмешательстве России в избирательный процесс в США, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Об этом сообщила пресс-служба представительства.

«Наша страна никогда не вмешивалась в демократические процессы. В Москве всегда уважали и будут уважать выбор американского народа. Так было раньше, так будет и в ходе нынешней президентской гонки», — заверил посол.

Говоря о причинах обвинений, Антонов добавил, что контрразведка США попыталась «разыграть «российскую карту» для оправдания собственной провальной деятельности» и использовала обвинения в адрес Москвы, чтобы отвлечь внимание американцев от обострившихся противоречий внутри страны.

Накануне глава ФБР выступил перед законодателями палаты представителей о расследовании покушения на бывшего президента Дональда Трампа и заявил, что российское правительство «продолжает оказывать влияние» и различными способами вмешивается в демократию и избирательный процесс». По его словам, недавно ФБР выявило российскую ботоферму в социальных сетях, которая была разработана для оказания влияния на американцев.

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В мае 2024 года Антонов заявил, что США не задумываются о будущем отношений с Россией. Он обратил внимание на то, что США объявили о новом пакете военной помощи для Украины в день, когда Россия в очередной раз подтвердила готовность к переговорам по урегулированию конфликта. По его словам, «сигналы американских властей совершенно понятны» — «мира в Европе Вашингтон не хочет».

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