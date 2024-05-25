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Военная операция на Украине ,  
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Антонов заявил, что США не задумываются о будущем отношений с Россией

Антонов: США показали незаинтересованность в мире на Украине
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Военная операция на Украине

США не задумываются о будущем российско-американских отношений, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова приводит диппредставительство.

«Никто в Вашингтоне даже не задумывается о будущих российско-американских отношениях. Перспективы таковых здесь продолжают выжигаться», — считает дипломат.

Он обратил внимание на то, что США объявили о новом пакете военной помощи для Украины в день, когда Россия в очередной раз подтвердила готовность к переговорам по урегулированию конфликта. По словам Антонова, «сигналы американских властей совершенно понятны» — «мира в Европе Вашингтон не хочет».

Президент России Владимир Путин 24 мая заявил, что Москва готова вернуться к переговорам. Он подчеркнул при этом, что обсуждение мира на Украине можно возобновить «исходя из тех договоренностей принципиального характера, которые были достигнуты в ходе непростых переговоров в Белоруссии и Турции и исходя из сегодняшних реалий, которые сложились на земле».

Вечером того же дня госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Вашингтон выделил Украине новый пакет военной помощи на $275 млн. В пакет вошли боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и др. По словам Блинкена, ранее выделенная поддержка уже «достигла линии фронта».

Антонов заявил, что США не задумываются о будущем отношений с Россией
Антонов заявил, что США не задумываются о будущем отношений с Россией

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Теги
Анатолий Антонов США Украина военная помощь
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