Антонов заявил, что США не задумываются о будущем отношений с Россией

США не задумываются о будущем российско-американских отношений, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова приводит диппредставительство.

«Никто в Вашингтоне даже не задумывается о будущих российско-американских отношениях. Перспективы таковых здесь продолжают выжигаться», — считает дипломат.

Он обратил внимание на то, что США объявили о новом пакете военной помощи для Украины в день, когда Россия в очередной раз подтвердила готовность к переговорам по урегулированию конфликта. По словам Антонова, «сигналы американских властей совершенно понятны» — «мира в Европе Вашингтон не хочет».

Президент России Владимир Путин 24 мая заявил, что Москва готова вернуться к переговорам. Он подчеркнул при этом, что обсуждение мира на Украине можно возобновить «исходя из тех договоренностей принципиального характера, которые были достигнуты в ходе непростых переговоров в Белоруссии и Турции и исходя из сегодняшних реалий, которые сложились на земле».

Вечером того же дня госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Вашингтон выделил Украине новый пакет военной помощи на $275 млн. В пакет вошли боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и др. По словам Блинкена, ранее выделенная поддержка уже «достигла линии фронта».