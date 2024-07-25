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Обвиняемый во взрыве в Москве в школе получал стипендию главы области

Обвиняемому в подрыве автомобиля в Москве Евгению Серебрякову в школьные годы вручили стипендию губернатора Волгоградской области за успехи в учебе, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы сайта лицея города Урюпинска.

Выплаты от главы региона Серебряков получал в 2011 году, когда учился в 11-м классе. Кроме того, он был призером нескольких конкурсов по истории.

В 2012 году молодой человек поступил в Высшую школу экономики, рассказал агентству родственник Серебрякова.

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Фото:Reuters

Взрыв внедорожника Toyota произошел утром 24 июля на парковке жилого дома на севере Москвы. Пострадали находившиеся в нем женщина и мужчина. СК назвал причиной «детонацию неустановленного предмета». По данным «Интерфакса», пострадавший — полковник Генштаба.

Подозреваемый во взрыве скрылся в Турции, однако в Бодруме его задержала полиция. Серебрякову предъявлено обвинение по статьям об убийстве и незаконном хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств.

В офисе украинского президента Владимира Зеленского заявили о непричастности ко взрыву в Москве, в Кремле не намерены комментировать произошедшее до завершения расследования.

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