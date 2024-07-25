Брат задержанного в Турции заявил, что на фото изображен не Серебряков
Брат подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве Евгения Серебрякова заявил «РИА Новости», что на распространенном в СМИ фото изображен не его родственник.
По информации агентства, речь идет об использованном некоторыми порталами снимке, на котором якобы запечатлен Серебряков в темных очках и с оружием в руках. Впервые фото было опубликовано в соцсети «ВКонтакте» в 2015-2016 годах пользователем Dhon Arbakl.
«Фотография, которая в сети, во всех пабликах, на ней изображен не мой брат. И возраст, который приведен, молодого человека, не соответствует возрасту моего родного брата», — цитирует агентство родственника подозреваемого.
Мужчина также рассказал, что безуспешно пытается дозвониться до брата.
24 июля на парковке жилого дома на севере Москвы произошел взрыв внедорожника марки Toyota. В результате пострадали находившиеся в нем женщина и мужчина. По версии следствия, причиной ЧП стала «детонация неустановленного предмета». Подозреваемого в подрыве россиянина Серебрякова задержала турецкая полиция в Бодруме.
Украина заявила о непричастности к произошедшему, в Кремле отказались комментировать произошедшее до результатов расследования. Следователи возбудили дела по ст. 30, ст. 105 Уголовного кодекса — покушение на убийство и ст. 222 — незаконное приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов. Материалы передали в управление по расследованию особо важных дел столичного СК.
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