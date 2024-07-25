В Госдуме предложили изобразить на купюрах участников военной операции

В Госдуме предложили Центробанку изобразить на обновленных банкнотах и монетах погибших участников военной операции на Украине и занятые российскими войсками города, сообщает ТАСС.

Соответствующее письмо председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной направила первый замглавы комитета Думы по просвещению Яна Лантратова.

«Важно, чтобы они (купюры и монеты — РБК) были не «памятными», которые выпускаются ограниченными сериями, а массовыми, широко используемыми всеми жителями нашей страны», — говорится в письме.

Лантарова предложила изобразить на купюрах города Соледар, Артемовск, Работино, Авдеевка. На монеты предлагается нанести портреты Героев России Владимира Жоги, Олега Шипицина, Адама Хамхоева и других.

На монетах с номиналом один и два рубля Лантарова призвала изобразить российскую военную технику.

Банк России анонсировал изменение дизайна тысячных и пятитысячных банкнот летом 2022 года. Модернизированные банкноты будут поступать в обращение постепенно, заменяя банкноты старого образца по мере их износа, заявил регулятор.

Осенью 2023 года ЦБ представил обновленную тысячерублевую купюру с изображенной на ней дворцовой церковью в Казанском кремле без креста на куполе, построенной в XVII веке. Дизайн вызвал критику представителей Русской православной церкви. В Центробанке заявили, что лицевая сторона купюры останется прежней, а дизайнеры продолжат работать над новым изображением на оборотной стороне банкноты.

Тогда же Банк России сообщил о планах немного изменить процедуру обсуждения дизайна купюр. Регулятор решил расширить участие экспертных групп, более широко публично обсуждать художественное оформление банкнот.