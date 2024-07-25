 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Госдуме предложили изобразить на купюрах участников военной операции

Сюжет
Военная операция на Украине

В Госдуме предложили Центробанку изобразить на обновленных банкнотах и монетах погибших участников военной операции на Украине и занятые российскими войсками города, сообщает ТАСС.

Соответствующее письмо председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной направила первый замглавы комитета Думы по просвещению Яна Лантратова.

«Важно, чтобы они (купюры и монеты — РБК) были не «памятными», которые выпускаются ограниченными сериями, а массовыми, широко используемыми всеми жителями нашей страны», — говорится в письме.

Лантарова предложила изобразить на купюрах города Соледар, Артемовск, Работино, Авдеевка. На монеты предлагается нанести портреты Героев России Владимира Жоги, Олега Шипицина, Адама Хамхоева и других.

На монетах с номиналом один и два рубля Лантарова призвала изобразить российскую военную технику.

ЦБ поменяет процедуру обсуждения дизайна наличных купюр
Финансы
Фото:Артём Геодакян / ТАСС

Банк России анонсировал изменение дизайна тысячных и пятитысячных банкнот летом 2022 года. Модернизированные банкноты будут поступать в обращение постепенно, заменяя банкноты старого образца по мере их износа, заявил регулятор.

Осенью 2023 года ЦБ представил обновленную тысячерублевую купюру с изображенной на ней дворцовой церковью в Казанском кремле без креста на куполе, построенной в XVII веке. Дизайн вызвал критику представителей Русской православной церкви. В Центробанке заявили, что лицевая сторона купюры останется прежней, а дизайнеры продолжат работать над новым изображением на оборотной стороне банкноты.

Тогда же Банк России сообщил о планах немного изменить процедуру обсуждения дизайна купюр. Регулятор решил расширить участие экспертных групп, более широко публично обсуждать художественное оформление банкнот.

МИД Украины уточнил слова Кулебы о готовности к переговорам с Россией

На Солнце произошла вспышка, которая может отключить электричество на всей планете

Песков заявил, что готовность Украины к переговорам «идет в унисон» с позицией России

Потребление алкоголя в России сократилось на 43%, заявила Голикова

Ученые призвали Володина не принимать закон о сплошных рубках на Байкале

СК предложил заместить трудовых мигрантов гражданами России

Путин поручил заняться переездом госкомпаний из Москвы в регионы

Бакальчук рассказала РБК свою версию конфликта с супругом. Главное

Алексей Миранчук перейдет в американский футбольный клуб. Подробности
Теги
Персоны
Центробанк Госдума Военная операция на Украине купюры
Эльвира Набиуллина фото

Эльвира Набиуллина

экономист, председатель Центробанка
29 октября 1963 года
Материалы по теме
ЦБ поменяет процедуру обсуждения дизайна наличных купюр
Финансы
В РПЦ оценили решение изменить дизайн купюры в ₽1000 с храмом без креста
Финансы
ЦБ остановил выпуск новой купюры ₽1000 с куполом церкви без креста
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 июля
EUR ЦБ: 94,38 (-1,08) Инвестиции, 24 июл, 18:13 Курс доллара на 25 июля
USD ЦБ: 86,55 (-0,75) Инвестиции, 24 июл, 18:13
Байден в обращении к нации объяснил решение выйти из президентской гонки Политика, 04:11
Киевские власти сообщили о работе ПВО Политика, 03:54
Готовивший теракт в Шереметьево хотел учиться в академии разведки Украины Политика, 03:32
Российский дипломат обвинил ОБСЕ в обсуждении ЛГБТ, хотя есть риск войны Политика, 03:27
В Госдуме предложили изобразить на купюрах участников военной операции Общество, 03:12
Активисты запустили насекомых в отеле в США, где остановился Нетаньяху Политика, 02:46
Байкер рассказал, как произошла авария, где погибла МотоТаня Общество, 02:31
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Минцифры допустили введение ограничения на продажу SIM-карт россиянам Технологии и медиа, 02:31
Стрелявший в Трампа искал в Google, «как далеко Освальд был от Кеннеди» Политика, 02:06
Трое военных ВСУ погибли в перестрелке друг с другом Политика, 01:51
Под Курском из-за падения обломков дрона загорелся дом Политика, 01:46
Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве прошел медконтроль в Турции Политика, 01:35
Минтранс предложил обжаловать штрафы в ответ на жалобы на сбои «Платона» Бизнес, 01:20
Куратор обещал обвиняемым в подготовке теракта в Шереметьево $3 тыс. Политика, 01:04