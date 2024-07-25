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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Задержанный за разжигание вражды в Париже россиянин оказался поваром

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже

Задержанный по подозрению в попытке дестабилизации обстановки во время проведения Олимпиады в Париже россиянин работал поваром, сообщает газета Le Monde со ссылкой на резюме арестованного.

Сорокалетний мужчина работал частным шеф-поваром и имеет несколько тысяч подписчиков в соцсетях, где публикует уроки для любителей кулинарии. Россиянин принимал участие в нескольких российских реалити-шоу, в том числе в сфере кулинарного искусства, передает газета.

По информации издания, мужчина также был партнером московского инвестиционного фонда и работал в нескольких финансовых компаниях.

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Общество
Фото:Marko Djurica / Reuters

21 июля российского гражданина 1984 года рождения задержали сотрудники Главного управления внутренней безопасности Франции (контрразведки), сообщила газета Le Parisien. В его парижской квартире прошли обыски, силовики предположили, что он готовил пророссийские операции по дестабилизации на предстоящих Играх. По словам источника издания, проект россиянина мог бы иметь серьезные последствия, но мужчина не готовил нападение.

Прокуроры начали расследование по факту «сотрудничества с иностранной державой с целью разжигания вражды во Франции». За это грозит до 30 лет тюремного заключения. Посольство России не получало от властей Франции информацию о задержании гражданина Россия, сообщили ТАСС в диппредставительстве.

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Теги
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