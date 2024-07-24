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Общество ,  
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ФНС заблокировала счета Глюкозы из-за долга ₽262,8 тыс.

Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова)
Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета певицы Натальи Чистяковой-Ионовой, известной как Глюкоза, из-за налоговой задолженности на 262,8 тыс. руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные «БИР-Аналитик».

Решение о блокировке было принято 22 июля. Счета заблокированы в трех банках — ВТБ, Альфа-банке и Райффайзенбанке, уточняет агентство.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ФНС и к Глюкозе.

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Певица 20 июля выступила на концерте в честь Дня металлурга в Красноярске. Зрители пожаловались, что Глюкоза пела под фонограмму, «трогала себя за интимные места» и находилась в состоянии алкогольного опьянения. Сама артистка объяснила, что последний месяц был сложным для нее из-за смерти бабушки.

Продюсер и автор проекта «Глюкоза» Максим Фадеев рассказал, что юристы приступили к разработке судебного иска, который запретит певице использовать псевдоним и петь его песни. Агентство, которое организовало концерт, также подготовило иск из-за того, что Глюкоза «ненадлежащим образом» выполнила обязательства по контракту и выступила «в измененном состоянии».

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Наталья Глюкоза Чистякова-Ионова фото

Наталья Глюкоза Чистякова-Ионова

певица, актриса
7 июня 1986 года
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