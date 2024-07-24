Кремль осудил подготовку теракта против Иванишвили
Кремлю не известны детали покушения на убийство основателя правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзины Иванишвили, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Я не могу прокомментировать, потому что я не знаю деталей. Мы осуждаем любые покушения, мы считаем, что это неприемлемо», — приводит его слова ТАСС. Он также выступил против «привнесения незаконных силовых методов» в политическую борьбу.
Служба госбезопасности Грузии 23 июля сообщила, что расследует дело о подготовке теракта против Иванишвили. По данным ведомства, покушение планировали и финансировали бывшие высокопоставленные чиновники правительства Грузии и экс-сотрудники МВД, которые сейчас находятся на Украине.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что теракт готовили те же силы, которые намеревались застрелить премьер-министра Словакии Роберта Фицо и бывшего президента США Дональда Трампа.
Украина готова к переговорам с Россией
На Солнце произошла вспышка, которая может отключить электричество на всей планете
Песков заявил, что готовность Украины к переговорам «идет в унисон» с позицией России
Потребление алкоголя в России сократилось на 43%, заявила Голикова
Зимние олимпийские игры 2030 года пройдут во французских Альпах
Морской экспорт нефти в июле установит новый рекорд
Telegram убрал монетизацию для российских каналов через 6 дней после обновления
Банковский сектор подвергся DDOS-атаке
Госдума приняла ряд поправок в Налоговый кодекс