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Политика ,  
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Кремль осудил подготовку теракта против Иванишвили

Бидзина Иванишвили (в центре)
Бидзина Иванишвили (в центре) (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Кремлю не известны детали покушения на убийство основателя правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзины Иванишвили, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Я не могу прокомментировать, потому что я не знаю деталей. Мы осуждаем любые покушения, мы считаем, что это неприемлемо», — приводит его слова ТАСС. Он также выступил против «привнесения незаконных силовых методов» в политическую борьбу.

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Бидзина Иванишвили

Служба госбезопасности Грузии 23 июля сообщила, что расследует дело о подготовке теракта против Иванишвили. По данным ведомства, покушение планировали и финансировали бывшие высокопоставленные чиновники правительства Грузии и экс-сотрудники МВД, которые сейчас находятся на Украине.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что теракт готовили те же силы, которые намеревались застрелить премьер-министра Словакии Роберта Фицо и бывшего президента США Дональда Трампа.

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Бидзина Иванишвили Грузия теракт покушение Дмитрий Песков
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