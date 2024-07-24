В Курской области при атаке дрона на комбайны ранены три человека
В Курской области украинский дрон атаковал работавшие на уборке урожая комбайны, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатор региона Алексей Смирнов.
Инцидент произошел вблизи села Волфино Глушковского района.
«Ранены трое земледельцев. Они доставлены в Глушковскую районную больницу, где им оказывается необходимая помощь. Повреждения получила уборочная техника», — рассказал глава региона.
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