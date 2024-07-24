Минобороны отчиталось об уничтожении склада дронов ВСУ и двух С-300
За прошедшие сутки российские войска уничтожили склад беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), пункт управления ВСУ и две пусковые установки зенитно-ракетных комплексов С-300, сообщила пресс-служба Минобороны России.
Склад, по данным военных, принадлежал 63-й механизированной бригаде украинских войск. Кроме того, была уничтожена радиолокационная станция подсвета цели и наведения.
«Поражены скопления живой силы и военной техники ВСУ в 146 районах», — говорится в сообщении.
В конце июня Минобороны сообщило об уничтожении позиции зенитно-ракетного комплекса С-300 в Одесской области.
Ракетный удар нанесли расчетом комплекса «Искандер».
«Средствами объективного контроля подтверждено уничтожение цели», — уточнили тогда в ведомстве.
В результате удара были поражены радиолокатор подсвета наведения, низковысотный обнаружитель и кабина боевого управления.
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