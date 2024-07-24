 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны отчиталось об уничтожении склада дронов ВСУ и двух С-300

Сюжет
Военная операция на Украине

За прошедшие сутки российские войска уничтожили склад беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), пункт управления ВСУ и две пусковые установки зенитно-ракетных комплексов С-300, сообщила пресс-служба Минобороны России.

Склад, по данным военных, принадлежал 63-й механизированной бригаде украинских войск. Кроме того, была уничтожена радиолокационная станция подсвета цели и наведения.

«Поражены скопления живой силы и военной техники ВСУ в 146 районах», — говорится в сообщении.

Минобороны отчиталось об уничтожении склада дронов ВСУ и двух С-300
Video

В конце июня Минобороны сообщило об уничтожении позиции зенитно-ракетного комплекса С-300 в Одесской области.

Ракетный удар нанесли расчетом комплекса «Искандер».

«Средствами объективного контроля подтверждено уничтожение цели», — уточнили тогда в ведомстве.

В результате удара были поражены радиолокатор подсвета наведения, низковысотный обнаружитель и кабина боевого управления.

Украина готова к переговорам с Россией

На Солнце произошла вспышка, которая может отключить электричество на всей планете

Песков заявил, что готовность Украины к переговорам «идет в унисон» с позицией России

Потребление алкоголя в России сократилось на 43%, заявила Голикова

Зимние олимпийские игры 2030 года пройдут во французских Альпах

Морской экспорт нефти в июле установит новый рекорд

Telegram убрал монетизацию для российских каналов через 6 дней после обновления

Банковский сектор подвергся DDOS-атаке

Госдума приняла ряд поправок в Налоговый кодекс
Теги
Минобороны беспилотники С-300
Материалы по теме
Минобороны сообщило об ударе по комплексу ПВО С-300 в Одесской области
Политика
Военные ударили «Искандером-М» по украинскому дивизиону С-300. Видео
Политика
Греция дала категоричный ответ на вопрос о поставках С-300 на Украину
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 июля
EUR ЦБ: 95,46 (-0,3) Инвестиции, 23 июл, 18:20 Курс доллара на 24 июля
USD ЦБ: 87,3 (-0,48) Инвестиции, 23 июл, 18:20
Томаса Баха переизбрали членом МОК Спорт, 17:31
Обвинение запросило до 28 лет готовившим теракт в Шереметьево Политика, 17:28
Путин по видеосвязи открыл социальные объекты в новых регионах Политика, 17:22
Военные подняли Су-27 из-за британских самолетов над Черным морем Политика, 17:10
На Олимпиаде в Париже начались первые соревнования Спорт, 17:01
Индекс РТС впервые за две недели превысил 1100 пунктов Инвестиции, 16:58
Илон Маск опроверг сообщения о том, что он пожертвовал $45 млн Трампу Политика, 16:56
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Дума приняла закон о передаче конфискованного оружия на военную операцию Политика, 16:52
В «БКС Мир инвестиций» включили «Совкомфлот» в топ-5 дивидендных акций Инвестиции, 16:50
Адвокат Блиновской заявил об истечении срока давности по неуплате налогов Общество, 16:50
Аналитики канала «Мои Инвестиции» добавили «Яндекс» в топ-10 акций Инвестиции, 16:40
Активы владельца водки Stolichnaya Шефлера обратили в доход государства Бизнес, 16:38
В Минпроме сменят главу департамента судостроительной промышленности Бизнес, 16:28
Ожидание выступления Трампа сказалось на активности трейдеров биткоина Крипто, 16:27