Минобороны отчиталось об уничтожении склада дронов ВСУ и двух С-300

За прошедшие сутки российские войска уничтожили склад беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), пункт управления ВСУ и две пусковые установки зенитно-ракетных комплексов С-300, сообщила пресс-служба Минобороны России.

Склад, по данным военных, принадлежал 63-й механизированной бригаде украинских войск. Кроме того, была уничтожена радиолокационная станция подсвета цели и наведения.

«Поражены скопления живой силы и военной техники ВСУ в 146 районах», — говорится в сообщении.

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В конце июня Минобороны сообщило об уничтожении позиции зенитно-ракетного комплекса С-300 в Одесской области.

Ракетный удар нанесли расчетом комплекса «Искандер».

«Средствами объективного контроля подтверждено уничтожение цели», — уточнили тогда в ведомстве.

В результате удара были поражены радиолокатор подсвета наведения, низковысотный обнаружитель и кабина боевого управления.