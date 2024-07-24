Мосгорсуд вновь продлил арест Блиновской

Video

Московский городской суд продлил блогеру Елене Блиновской срок ареста до 19 августа, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

О продлении ареста ранее просило следствие.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года и отправили под домашней арест. В январе 2024 года блогера перевели в СИЗО.

Ей вменяют уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и легализацию денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, — ч. 2 ст. 198 и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по статьям — три и семь лет лишения свободы соответственно.

Следователи считают, что в 2019–2021 годах Блиновская не уплатила НДФЛ и НДС на сумму 918 млн руб. По версии следствия, она разделила свой бизнес на несколько частей, чтобы платить налоги по упрощенной системе, которая предусматривает доход не более 150 млн руб. в год. Как сообщила ФНС, задолженность Блиновской по налогам вместе со штрафами составляет 1,4 млрд руб.