Из-за жары энергопотребление в России выросло на 7,3%

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В июле энергопотребление в России из-за жары увеличилось на 7,3% по сравнению с июлем 2023 года, об этом ТАСС сообщил председатель правления АО «Системный оператор Единой энергетической системы» Федор Опадчий.

«Одна проблема — это высокие температурные значения, другая — нетипичная продолжительность периода экстремально высоких температур, когда здания и сооружения прогреваются, происходит максимальное использование систем кондиционирования», — сказал он. По словам Опадчего, «важным фактором роста энергопотребления является и увеличение потока туристов в южные регионы страны».

Несмотря на то что летом энергосистема традиционно работает в условиях высоких температур, в этом году показатели превысили ожидаемые значения, добавил Опадчий.

Ситуацию осложнили аварийные работы на Ростовской АЭС: там 16 июля под действием автоматики отключился один из энергоблоков. Без энергоснабжения остались часть Ставрополья, Ростов-на-Дону, Таганрог, Краснодар, Анапа, Армавир и Геленджик. После аварии в Херсонской и Ростовской областях ввели графики ограничения потребления энергии, такие же графики ввели в Крыму и Донецкой народной республике.