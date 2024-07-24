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Общество ,  
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Робот извлек осколки взорвавшейся в машине в Москве бомбы

Фото: Шамиль Жуматов / Reuters
Фото: Шамиль Жуматов / Reuters

Робот взрывотехников извлек и погрузил в контейнер осколки из взорвавшейся на севере Москвы машины, их вывезли с места инцидента, соседние автомобили такие проверили, сообщил корреспондент «РИА Новости».

На месте происшествия работают оперативные и следственные службы, кинологи.

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Автомобиль взорвался этим утром на улице Синявинской на севере Москвы, взрыв прогремел около 6:30 утра. «112» уточнял, что взрыв произошел, когда мужчина сел в автомобиль. Мужчину госпитализировали с травмами ног, женщину доставили в больницу с рваными ранами лица.

Shot писал, что бомбу закрепили у днища машины под педалями, она сработала, когда водитель завел двигатель. Среди версий взрыва — «связанное с профессиональной деятельностью покушение», сообщал источник «РИА Новости» в правоохранительных ведомствах.

Заведено два уголовных дела — по статьям о покушении на убийство (ст. 30, ст. 105 УК) и незаконном приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов (ст. 222 УК).

Замначальника радиоцентра спутниковой связи Андрей Торгашов в разговоре с RT опроверг информацию о том, что сегодня утром на севере Москвы была подорвана его машина.

Украинские власти заявили о непричастности Киева к произошедшему.

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