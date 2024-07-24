Момент взрыва машины военного в Москве. Видео
На видео видно, как мужчина подходит к внедорожнику Toyota, открывает заднюю дверь и кладет туда вещи. После этого он сел за руль и раздался взрыв. Взрывом детали разбросило по двору дома. На видео видно также как пассажир взорванной машины вышла из нее и попыталась помочь водителю, который начал сам себя перевязывать.
Взрыв машины произошел утром 24 июля на севере Москвы. За рулем оказался офицер Минобороны Андрей Торгашов. Его госпитализировали.
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