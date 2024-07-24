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Общество ,  
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Минтруд объяснил повышение МРОТ

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в следующем году обусловлено возвращением министерства к методике его установления в соотношении с медианной заработной платой, сообщил министр труда России Антон Котяков.

«Чтобы сохранять опережающие темпы роста МРОТ, а именно такую задачу поставил президент, с 2025 года минимальный размер оплаты труда определен как 48% от медианной зарплаты. Исходя из этого рассчитана величина МРОТ на будущий год — 22 440 руб.», — процитировали слова министра в сообщении пресс-службы, поступившем в РБК.

По его словам, увеличение МРОТ в 2025 году затронет 4,2 млн человек.

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Фото:Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Медианная зарплата — это заработанная плата, больше и меньше которой получают половина работающих граждан. В 2023 году медианная заработная плата составляла 46 тыс. 751 руб.

Впервые привязку МРОТ к медианной зарплате установили в 2021 году, но уже в 2022 году «для оперативного реагирования на изменения экономической ситуации» такая методика расчета была приостановлена. Со следующего года она вернется.

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