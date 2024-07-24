Минтруд предложил увеличить МРОТ в 2025 году до более чем ₽22 тыс.
Минтруд России предлагает установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2025 года в размере 22 440 рублей, что на 16,6% больше нынешнего размера, сообщила РБК пресс-служба министерства.
Соответствующий законопроект представлен на общественное обсуждение. Это увеличение затронет 4,2 млн человек, отметили в пресс-службе.
Как пояснил министр труда Антон Котяков, в этом году министерство вернулись к методике установления МРОТ в соотношении с медианной заработной платой, он определен как 48% от медианной зарплаты.
Впервые привязку МРОТ к медианной зарплате установили в 2021 году, но уже в 2022 году «для оперативного реагирования на изменения экономической ситуации» такая методика расчета была приостановлена. Со следующего года она вернется.
Медианная зарплата — это заработанная плата, больше и меньше которой получают половина работающих граждан. В 2023 году медианная заработная плата составляла 46 тыс. 751 руб.
МРОТ за последние 4 года составлял
- на 1 января 2021 года — 12 792 рубля,
- на 1 января 2022 года — 13 890 рублей,
- на 1 января 2023 года — 16 242 рубля,
- на 1 января 2024 года — 19 242 рубля.
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