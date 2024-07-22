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Военная операция на Украине ,  
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В Одессе прогремел взрыв

В Одессе и Одесской области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
Сюжет
Военная операция на Украине
Люди в бомбоубежище
Люди в бомбоубежище (Фото: Юрий Рыльчук / Global Look Press)

Взрывы прогремели в Одессе и Одесской области, сообщают издания «Зеркало недели» и «Страна».

На фоне взрывов в регионе объявили воздушную тревогу. «Страна» опубликовала фото столба дыма, поднимающегося над Одессой после взрыва. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер призвал жителей и гостей региона спрятаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. В 10:15 мск тревогу отменили.

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Фото:Mykola Miakshykov / Keystone Press Agency / Global Look Press

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В последний раз взрыв в Одессе произошел вечером 18 июля, тогда в городе также объявили воздушную тревогу.

Теги
Одесса Одесская область Украина взрыв
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