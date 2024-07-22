В Одессе прогремел взрыв

В Одессе и Одесской области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

Люди в бомбоубежище (Фото: Юрий Рыльчук / Global Look Press)

Взрывы прогремели в Одессе и Одесской области, сообщают издания «Зеркало недели» и «Страна».

На фоне взрывов в регионе объявили воздушную тревогу. «Страна» опубликовала фото столба дыма, поднимающегося над Одессой после взрыва. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер призвал жителей и гостей региона спрятаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. В 10:15 мск тревогу отменили.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В последний раз взрыв в Одессе произошел вечером 18 июля, тогда в городе также объявили воздушную тревогу.