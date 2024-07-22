В ВСУ сообщили о повреждении складов после взрывов в Одессе

Фото: odesacityofficial / Telegram

В результате взрывов в Одессе разрушены складские помещения и ряд других объектов, сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на пресс-службу оперативного командования «Юг».

«В результате удара частично разрушен фасад административного здания частного предприятия, складские помещения», — говорится в публикации. В результате разрушений никто не пострадал, уточнили в пресс-службе.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Утром 22-го числа в Одессе и Одесской области прогремели взрывы, в регионе объявили воздушную тревогу.

О взрывах и повреждениях инфраструктуры в области сообщают регулярно. Так, взрывы прогремели в городе 13 июля. В тот же день российское оборонное ведомство отчиталось о поражении завода по производству взрывчатых веществ для ВСУ и двух полевых складов боеприпасов.