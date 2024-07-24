Командир разбившегося в Непале самолета смог выжить
Командир самолета Saurya Airlines, который разбился в аэропорту Трибхуван в Катманду, выжил и доставлен в больницу, сообщил портал Meropradesh со ссылкой на полицию.
По его данным, пилоту Манишу Шакье 37 лет, его удалось спасти и перевезти в клиническую больницу.
Авария произошла около 8:00 мск. На борту не было пассажиров, там находились только технические специалисты и сотрудники авиакомпании. В аэропорту сообщили, что рейс направлялся в Покхару из Катманду.
Около двух недель назад, 12 июля, в Московской области упал российский самолет Sukhoi Superjet 100. Он летел без пассажиров, на борту находился экипаж из трех человек, все погибли.
Superjet летел с аэродрома Третьяково в городе Луховицы во Внуково, рейс был перегоночным. Перед крушением самолет подал сигнал бедствия. Экипаж пытался совершить посадку, сделал несколько круговых заходов и вырабатывал топливо.
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