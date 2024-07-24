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Падение самолета в столице Непала. Видео
Появились кадры с места падения самолета в столице Непала
Самолет авиакомпании Sourya Airlines упал в аэропорту Трибхуван в непальской столице Катманду. На его борту находились 19 человек. На месте крушения начался пожар.
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