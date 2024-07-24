Вьетнамский фрегат прибыл во Владивосток
Фрегат «Хунг Дао» Военно-морских сил (ВМС) Вьетнама прибыл с деловым заходом во Владивосток, сообщили ТАСС в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота.
«После швартовки корабля в главной базе Тихоокеанского флота (ТОФ) среди российских боевых кораблей на берегу состоялась церемония встречи иностранных моряков под руководством командующего Приморской флотилии разнородных сил ТОФ контр-адмирала Алексея Сысуева», — говорится в сообщении.
Во Владивостоке вьетнамские моряки примут участие в культурных мероприятиях, посетят музей Тихоокеанского флота, для них проведут экскурсии по городу. «Хунг Дао» пробудет в Приморье до 31 июля.
В декабре 2023 года в международный порт Камрань во Вьетнаме с деловым визитом прибыл отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» и среднего морского танкера «Печенга». Камрань некоторое время была крупнейшей военно-морской базой СССР за рубежом
В церемонии встречи кораблей приняли участие генеральный консул России в Хошимине Тимур Садыков и сотрудники аппарата военного атташе при посольстве России во Вьетнаме. Садыков отметил, что регулярные визиты российских военных моряков во вьетнамские порты вносят значительный вклад в укрепление партнерства между Россией и Вьетнамом «в интересах мира и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе».
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