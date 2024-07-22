 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Кадры из помещения квеста в Махачкале, где сгорели две девушки

Кадры из помещения квеста в Махачкале, где сгорели две девушки
Video

Следователи показали место, где во время квеста сгорели две девушки. На кадрах видно подвальное помещение, которое огородили лентой. Внутри на стенах видны следы пожара, копоть.

Квест проходил в подвале здания ночью 22 июля. На него пришли две девушки, площадка называется «Дом ужаса». Во время квеста участников заковывали в наручники и цепи, а они должны были выбраться.

Во время допроса администратор рассказал, что пожар начался после того, как он поджег перчатку, пропитанную бензином, и бросил ее в сторону. Его задержали.

СК назвал причину пожара на квесте в Махачкале
Общество

Теги
Дагестан квест Махачкала пожары
Материалы по теме
СК назвал причину пожара на квесте в Махачкале
Общество
Две девушки погибли во время пожара на хоррор-квесте в Махачкале
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 июля
EUR ЦБ: 95,76 (-0,28) Инвестиции, 17:25 Курс доллара на 23 июля
USD ЦБ: 87,78 (-0,24) Инвестиции, 17:25
Клуб Слуцкого со счетом 5:0 разгромил аутсайдера чемпионата Китая Спорт, 18:07
Фальков предложил оставить общежития только для малоимущих студентов Общество, 18:03
Ракова анонсировала открытие в Москве выставки среднего профобразования Город, 18:02
Starbucks продлила действие своих торговых знаков в России Вино, 17:58
У прилетевшей из Индии женщины нашли радиоактивный песок Общество, 17:52
Путин подписал закон о строительстве частных домов с эскроу Недвижимость, 17:50
СК опубликовал кадры с места крушения вертолета Robinson Общество, 17:43
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Трейдер потерял $12 млн на названном в честь Джо Байдена мемкоине Крипто, 17:41
МВД Франции пообещало израильским спортсменам охрану 24 часа в сутки Спорт, 17:40
Медики начнут передавать МВД данные о людях с психическими заболеваниями Общество, 17:34
Центробанк установил официальный курс доллара США на 23 июля Инвестиции, 17:28
Запрос по 115-ФЗ: что делать, если бизнес не прошел проверку Отрасли, 17:23
В Хорватии произошло массовое убийство в доме престарелых Общество, 17:09
Журналистке Курмашевой дали 6,5 лет колонии по делу о «фейках» про армию Общество, 17:05