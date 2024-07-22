Кадры из помещения квеста в Махачкале, где сгорели две девушки

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Следователи показали место, где во время квеста сгорели две девушки. На кадрах видно подвальное помещение, которое огородили лентой. Внутри на стенах видны следы пожара, копоть.

Квест проходил в подвале здания ночью 22 июля. На него пришли две девушки, площадка называется «Дом ужаса». Во время квеста участников заковывали в наручники и цепи, а они должны были выбраться.

Во время допроса администратор рассказал, что пожар начался после того, как он поджег перчатку, пропитанную бензином, и бросил ее в сторону. Его задержали.