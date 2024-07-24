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Военная операция на Украине ,  
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Мэр Харькова сообщил о двух взрывах в городе

Сюжет
Военная операция на Украине
Люди в бомбоубежище
Люди в бомбоубежище (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Два взрыва были слышны в среду утром в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем телеграм-канале.

По его информации, первый взрыв произошел в промышленной зоне одного из районов города. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Терехов добавил, что, по его информации, город подвергся ракетному обстрелу — второй удар пришелся в район частного сектора, один из домов загорелся. «Есть информация об одном погибшем», — добавил он.

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Фото:Chromorange / Bilderbox / Global Look Press

Ранее Терехов сообщал об одном взрыве на фоне воздушной тревоги в Харьковской области. Глава областной военной администрации Харьковской области Олег Синегубов рекомендовал жителям пребывать в укрытиях.

Тревога объявлена в Луганской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Киевской и Сумской областях.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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