Мэр Харькова сообщил о двух взрывах в городе
Два взрыва были слышны в среду утром в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем телеграм-канале.
По его информации, первый взрыв произошел в промышленной зоне одного из районов города. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Терехов добавил, что, по его информации, город подвергся ракетному обстрелу — второй удар пришелся в район частного сектора, один из домов загорелся. «Есть информация об одном погибшем», — добавил он.
Ранее Терехов сообщал об одном взрыве на фоне воздушной тревоги в Харьковской области. Глава областной военной администрации Харьковской области Олег Синегубов рекомендовал жителям пребывать в укрытиях.
Тревога объявлена в Луганской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Киевской и Сумской областях.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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