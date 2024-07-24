В Харькове прогремел взрыв

Взрыв прозвучал в Харькове на фоне воздушной тревоги в Харьковской области, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем телеграм-канале.

Глава Харькова призвал жителей быть осторожными. Глава областной военной администрации Харьковской области Олег Синегубов также рекомендовал пребывать в укрытиях.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

14 июля телеканал «Суспiльне» сообщил о взрывах в Харькове, в регионе действовала воздушная тревога. Позже канал уточнил, что прогремел еще один взрыв.