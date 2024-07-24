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Военная операция на Украине ,  
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Белоусов поздравил военных со взятием сел в ЛНР и в Харьковской области

Белоусов поздравил военных со взятием Розовки и Песчаного Нижнего
Сюжет
Военная операция на Украине
Андрей Белоусов
Андрей Белоусов (Фото: Вадим Савицкий / ТАСС)

Министр обороны Андрей Белоусов поздравил российских военнослужащих со взятием села Песчаное Нижнее в Харьковской области и села Розовка в Луганской народной республике. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

«Глава военного ведомства поздравил командование и личный состав 15-го гвардейского мотострелкового Шавлинского ордена Ленина Краснознаменного полка с освобождением от врага населенного пункта Песчаное», — говорится в сообщении. В результате украинские войска «отступили дальше на Запад», добавили в Минобороны.

Также Белоусов передал поздравления составу 13-го гвардейского танкового Шепетовского Краснознаменного орденов Суворова и Кутузова II степени полка. Российские танкисты этого подразделения взяли село Розовка.

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Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

Розовка (укр. Андрееевка) находится в Сватовском районе ЛНР, в 6,5 км к югу от Стельмаховки и примерно в 20 км к западу от Сватово. Население села на 2018 год составляло 17 человек.

Село Песчаное Нижнее расположено возле трассы между городами Сватово (ЛНР) и Купянск (Харьковская область), рядом с населенным пунктом Новоселовское, о взятии которого Минобороны сообщило весной 2023 года. Население села Песчаное Нижнее по переписи 2001 года составляло 528 человек.

О взятии Розовки и Песчаного Нижнего в военном ведомстве отчитались 21 июля.

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Андрей Белоусов Минобороны ЛНР Харьковская область Украина
Андрей Белоусов фото

Андрей Белоусов

министр обороны России
17 марта 1959 года
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