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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны отчиталось о трех сбитых дронах за ночь

Минобороны: ПВО за ночь сбили три дрона в Белгородской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

За прошедшую ночь российские военные пресекли попытки атак трех украинских дронов, они были сбиты в Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

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При этом один украинский дрон ночью 24 июля сбросил взрывчатку в Грайвороне, рассказал белгородский губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, взрывное устройство упало возле многоквартирного дома. Никто из жителей не пострадал, но в одной квартире выбиты окна.

Ночной атаке ВСУ также подверглась Курская область. В городе Льгове беспилотники атаковали неработающее предприятие, в результате чего на его территории начался пожар.

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