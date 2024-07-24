Минобороны: ПВО за ночь сбили три дрона в Белгородской области

Минобороны отчиталось о трех сбитых дронах за ночь

Фото: РИА Новости

За прошедшую ночь российские военные пресекли попытки атак трех украинских дронов, они были сбиты в Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

При этом один украинский дрон ночью 24 июля сбросил взрывчатку в Грайвороне, рассказал белгородский губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, взрывное устройство упало возле многоквартирного дома. Никто из жителей не пострадал, но в одной квартире выбиты окна.

Ночной атаке ВСУ также подверглась Курская область. В городе Льгове беспилотники атаковали неработающее предприятие, в результате чего на его территории начался пожар.