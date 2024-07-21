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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении установки HIMARS на Украине

Минобороны сообщило об уничтожении РСЗО HIMARS и склада боеприпасов на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Реактивная система залпового огня HIMARS
Реактивная система залпового огня HIMARS (Фото: AFLO / Global Look Press)

Российские военнослужащие уничтожили американскую пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и склад, где хранилось до 400 т боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, российские авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия также нанесли поражение цехам предприятия украинского военно-промышленного комплекса, а также живой силе и военной технике ВСУ в 133 районах.

РСЗО HIMARS разрабатывают британский оборонный концерн BAE Systems и американская компания Lockheed Martin (отвечает за ракетную часть). Установки этих систем могут запускать все неуправляемые реактивные снаряды и ракеты типа MLRS, а также управляемые GMLRS, ATACMS и PrSM.

После начала военной операции на Украине США и их союзники пообещали передать ВСУ более 20 РСЗО HIMARS.

Москва осуждает любую западную помощь Киеву, считая, что это лишь затянет конфликт и не изменит его исход. Президент России Владимир Путин утверждал, что армия «щелкает как орехи» оружие США на Украине.

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Теги
Россия Украина Минобороны склад боеприпасов РСЗО HIMARS
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