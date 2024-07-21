Минобороны сообщило об уничтожении установки HIMARS на Украине
Российские военнослужащие уничтожили американскую пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и склад, где хранилось до 400 т боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, российские авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия также нанесли поражение цехам предприятия украинского военно-промышленного комплекса, а также живой силе и военной технике ВСУ в 133 районах.
РСЗО HIMARS разрабатывают британский оборонный концерн BAE Systems и американская компания Lockheed Martin (отвечает за ракетную часть). Установки этих систем могут запускать все неуправляемые реактивные снаряды и ракеты типа MLRS, а также управляемые GMLRS, ATACMS и PrSM.
После начала военной операции на Украине США и их союзники пообещали передать ВСУ более 20 РСЗО HIMARS.
Москва осуждает любую западную помощь Киеву, считая, что это лишь затянет конфликт и не изменит его исход. Президент России Владимир Путин утверждал, что армия «щелкает как орехи» оружие США на Украине.
Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня
Трудности найма. Как подбирают и удерживают производственный персонал
Тренды производства и торговли минеральными удобрениями
Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации
На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности
Живой организм. Кто и зачем развивает биотехнологии в России
Четыре кита цифровизации. На что делают ставку компании-лидеры
Фактор успеха. От чего зависят результаты цифровой трансформации